شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل 833 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1454 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، عن تسجيل 833 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 318319.

وأفادت الصحة السعودية أن في إجمالي حالات التعافي بلغ 293964، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 3982 حالة، فيما تم تسجيل 26 حالة وفاة، و1454 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.