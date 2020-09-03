أديب: أرغب في تشكيل حكومة اختصاصيين لتنفيذ الإصلاحات

بيروت/ حسن درويش/ الخليج 365

أعرب رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، مصطفى أديب، الخميس، عن رغبته في تشكيل حكومة اختصاصيين، لتنفيذ الإصلاحات.

جاء ذلك عقب لقائه مع رئيس البلاد ميشال عون، بالعاصمة بيروت، حسبما نقلت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وأفاد أديب قائلا: " قناعتي ورغبتي أن أشكل فريق عمل متجانس وحكومة اختصاصيين تسعى لتنفيذ الإصلاحات في أسرع وقت ممكن".

وأردف: "وضعت الرئيس عون في أجواء الاستشارات النيابية التي أجريتها، حيث لمست من جميع النواب والكتل، التعاون والرغبة في الإسراع بتشكيل الحكومة".

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والإثنين، كلف عون، أديب بتشكيل حكومة جديدة، بعد حصوله على 90 صوتا‎ من إجمالي 120 بالبرلمان، خلال استشارات نيابية ملزمة.

وتشكيل الحكومة في لبنان عادة لا يكون عملية لبنانية خالصة، إذ تتداخل فيها عواصم إقليمية وغربية، وثمة أحاديث عن تسوية فرنسية ـ إيرانية أفضت إلى تكليف أديب برئاسة الحكومة، مقابل عدم رضا أمريكي ـ عربي.



وفي 4 أغسطس المنصرم، قضت بيروت ليلة دامية جراء انفجار ضخم في المرفأ، خلف 182 قتيلا وأكثر من ستة آلاف جريح وعشرات المفقودين، فضلًا عن خسائر مادية هائلة تُقدر بنحو 15 مليار دولار، وفقا لأرقام رسمية غير نهائية.



ودفع الانفجار حكومة حسان دياب إلى الاستقالة، بعد أن حلت منذ 11 فبراير/ شباط الماضي محل حكومة سعد الحريري، التي أجبرتها احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية على الاستقالة، في 29 أكتوبر 2019.



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