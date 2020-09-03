مساعدات أممية تعبر إلى سوريا عبر الأراضي التركية

هطاي/ الخليج 365

أرسلت الأمم المتحدة، الخميس، مساعدات إلى المحتاجين في محافظة إدلب، شمالي غربي سوريا، تضمنت ألفاً و625 طناً من المواد الغذائية.

وأفاد مراسل الخليج 365، أن 65 شاحنة تحمل المساعدات الأممية دخلت الأراضي السورية، عن طريق معبر "جيلوه غوزو" في ولاية هطاي جنوبي تركيا، والذي يقابله من الجانب السوري معبر "باب الهوى".

وتضمنت المساعدات الغذائية الدقيق، والسكر، والبقليات، والزيت وغيرها من المواد الغذائية التي تشكل الاحتياجات الأساسية.

ومن المقرر أن توزّع المساعدات الإنسانية على المحتاجين في إدلب وريفها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.