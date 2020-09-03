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إيطاليا ترسل مساعدات طبية إلى لبنان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت طائرة إيطالية، اليوم الخميس، إلى مطار رفيق الحريري الدولي، محملة بمساعدات إنسانية من أدوية ومستلزمات طبية، بالإضافة إلى معدات للحماية الشخصية، هبة من وزارة الخارجية والتعاون الدولي (MAECI) إلى الصليب الأحمر اللبناني لتوزيعها على مستشفيات بيروت وطرابلس.

 

وسلمت نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي، إيمانويلا ديل ري، الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى الصليب الأحمر، في حضور سفيرة إيطاليا في لبنان نيكوليتا بومباردييري، والامين العام للصليب الأحمر جورج كتانة، وذلك بالتعاون مع الجيش اللبناني.

وأعربت نائبة وزير الخارجية الإيطالي في تصريح من المطار عن "تضامنها وتعاطفها مع الشعب اللبناني بعد الانفجار الأليم الذي حصل في مرفأ بيروت وادى الى خسائر بشرية ومادية كبيرة".

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