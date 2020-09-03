إيطاليا ترسل مساعدات طبية إلى لبنان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت طائرة إيطالية، اليوم الخميس، إلى مطار رفيق الحريري الدولي، محملة بمساعدات إنسانية من أدوية ومستلزمات طبية، بالإضافة إلى معدات للحماية الشخصية، هبة من وزارة الخارجية والتعاون الدولي (MAECI) إلى الصليب الأحمر اللبناني لتوزيعها على مستشفيات بيروت وطرابلس.
وأعربت نائبة وزير الخارجية الإيطالي في تصريح من المطار عن "تضامنها وتعاطفها مع الشعب اللبناني بعد الانفجار الأليم الذي حصل في مرفأ بيروت وادى الى خسائر بشرية ومادية كبيرة".
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