شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 9 فلسطينيين من الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، حملة اعتقالات طالت 9 فلسطينيين من الضفة، بينهم أسيران محرران، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل ثلاثة فلسطينيين من طولكرم، كما اعتقل مواطنين اثنين من طوباس بعد أن داهمت منزلي ذويهما. وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال أسيرا محررا بعد أن داهمت منزله في بلدة دير أبو مشعل، كما اعتقلت مواطنين اثنين من نابلس ، وفي مدينة جنين اعتقلت قوات الاحتلال أسير محررا عقب اقتحامها مخيم جنين ومداهمة منزله والعبث بمحتوياته.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 9 فلسطينيين من الضفة الغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.