شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع قانون بالكويت لفرض عقوبات على غير الملتزمين بلبس الكمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة الراي الكويتية، إن الحكومة تجهز مشروعا بقانون ليعرض قريبا يقضي بفرض عقوبات ومواد جزائية على من لا يلتزم بالاشتراطات الصحية وخصوصا لبس الكمامة، وكانت أعادت الكويت نشاط المساج، والمصليات في المجمعات، وبحسب الصيحفة فانه قريبا جدا سيتم إعادة فتح صالات الألعاب الخاصة في الأطفال في المجمعات وإغلاق المطاعم الساعة 10 مساء.

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وكانت أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 900 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد-19) في الأربع وعشرين ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 87378 حالة، في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 538.



وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.



وذكر السند إن الإصابات توزعت حسب المناطق الصحية بواقع 229 حالة في منطقة حولي الصحية و 201 في الفروانية الصحية و178 في العاصمة الصحية و175 في الأحمدي الصحية و117 في الجهراء الصحية.