شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: تسجيل 596 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، تسجيل 596 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد.

وأضافت الكيلة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم/ الخميس/ - أنه تم تسجيل 5 حالات وفاة، وشفاء 612 حالة، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 67.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 31.5%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

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