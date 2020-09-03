وقال الوزير المصري، إن إلغاء امتحانات "SAT" أكثر من مرة جاء بسبب جائحة كورونا، وفقا لموقع "بوابة أخبار اليوم".
© REUTERS / Vasily Fedosenko
وأشار شوقي إلى أن هذا الأمر أزعج المؤسسة الأمريكية المسؤولة عن امتحانات الـ"SAT" (الكولدج بورد)، لأن مصداقية الامتحان الأمريكي حول العالم تهتز عند حدوث أي شبهة غش أو تسريب أي من الامتحانات.
وأكد شوقي أن ظاهرة تسريب امتحانات "SAT" الخاص بطلاب الدبلومة الأمريكية في مصر تكررت كثيرا على مدار السنوات الماضية ولكنها تفاقمت بعد أزمة كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر... وزير التعليم يكشف عن مافيا لتسريب الامتحانات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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