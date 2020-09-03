المغرب مهتم بالحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا الروسي

وقال السفير "أبدى المستوردون المغاربة اهتمامهم بالاقتراح الروسي بتزويدهم بأول لقاح ضد كوفيد -19 في العالم ابتكره علماء روس".

وذكر أن المغرب يعلن عن إجراء بحث علمي خاص به ويظهر استعداده للحوار والتعاون مع جميع الشركاء الأجانب.

وأشار الدبلوماسي إلى أن الاتحاد الروسي قدم اقتراحا بشأن استعداده لإنشاء قاعدة إنتاج وفي المستقبل لإجراء بحوث مشتركة وتجارب سريرية للقاح.

وأضاف شوفايف "لجأنا إلى كل دول العالم بما في ذلك المغرب، ننطلق من حقيقة أن اقتراحنا سيحصل على تطور إيجابي. هناك فرص لذلك".

قال وزير الصحة المغربي خالد آية طالب في 17 أغسطس/آب إن المملكة تعتزم المشاركة في التجارب السريرية للقاحات ضد فيروس كورونا المختلفة من أجل الحصول على كميات كافية منها.