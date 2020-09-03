الكويت تحسم أزمة المعلمين العالقين فى الخارج بإجازة بدون مرتب

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حسم ديوان الخدمة المدنية الكويتى أزمة المعلمين العالقين في خارج الكويت بسبب قرار حظر الطيران إلى 32 دولة، موضحاً أنه اعتباراً من تاريخ بداية عمل العاملين فى المدارس، فإنه يجوز للمعلم طلب منحه احدى الإجازات المقررة قانوناً، ومنها الإجازة الخاصة بدون مرتب، بما لا يجاوز حدها الأقصى 15 يوماً.

وأوضح (الخدمة المدنية) الكويتي - وفقا لجريدة (الرأي) الكويتية - أنه يمكن أن يكون طلب الإجازة تليفونياً أو بأي وسيلة أخرى، لافتا الى أنه حالة عدم توافر شروط منح أي نوع من أنواع الإجازات، فإنه يعد منقطعا عن العمل بعذر قهري، ولا يستحق مرتباته، عملاً بقاعدة الأجر مقابل العمل.

وقالت الوكيل المساعد للشؤون القانونية في ديوان الخدمة المدنية ضياء القبندي، إن الموظف الذي غادر الكويت في إجازة دورية قبل 12 مارس الماضي، وتعذر عليه العودة لمباشرة العمل بسبب حظر الطيران، فإنه اعتباراً من هذا التاريخ، في عطلة رسمية، وأيام الراحة التي أقرها مجلس الوزراء الكويتي ويستحق مرتبه خلال فترة تعطيل العمل.

Advertisements

وأشارت في خطاب وجهته إلى وكيل وزارة التربية، عقب انتهاء تعطيل العمل في الجهات الحكومية، واستمرار تعذر عودة الموظف الذي غادر الكويت لمباشرة العمل، الى أنه يجوز له طلب منحه إجازة دورية في حدود رصيده منها، كما يجوز له طلب منحه احدى الإجازات المقررة قانوناً، ومنها الإجازة الخاصة بدون مرتب، بما لا يجاوز حدها الأقصى 15 يوماً.

وأكدت أنه في حالة عدم توافر شروط منح أي نوع من أنواع الإجازات، فإنه يعد منقطعا عن العمل بعذر قهري، ولا يستحق مرتباته، عملاً بقاعدة الأجر مقابل العمل.