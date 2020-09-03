ما حُكم «عقد النكاح» إذا سَبَّ أحد الزوجين الذات الإلهية؟.. «الخثلان» يوضح (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن ما حُكم «عقد النكاح» إذا سَبَّ أحد الزوجين الذات الإلهية؟.. «الخثلان» يوضح (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد الخثلان، حُكم قيام زوجة بإعادة تجديد عقد النكاح، بعدما سب زوجها الذات الإلهية.
وقال الخثلان، خلال لقائه ببرنامج” يستفتونك” على قناة “الرسالة” الفضائية: إن مَن سب الله -عز وجل- وقع في الكفر الأكبر، موضحاُ أن ما قامت به تلك الزوجة من تجديد عقد النكاح تصرف صحيح، وفيه احتياط.
وأضاف أنه ينبغي على الزوج التوبة والعودة إلى الله –عز وجل-، موضحاً أن الأصل هو أن الزوج مسلم، لا يكون كافراً إلا إذا تم الحكم بكفره.
وأشار إلى أن أهل العلم أكدوا أنه ليس كل من وقع بالكفر يكون كافراً، فقد يكون جاهل ويعذر بجهله .
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