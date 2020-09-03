تعتعرف على رواتب الموظفين في بعض المناصب الرئيسية بشركة فيسبوك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

نشر موقع أمريكي مؤخرا تقريرا يتضمن بيانات عن رواتب الموظفين في بعض المناصب الرئيسية بشركة فيسبوك في الولايات المتحدة.



وذكر التقرير أنه جمع بياناته عن هذه الرواتب من طلبات التأشيرة للموظفين الأجانب التي تم الكشف عنها لاحقا للجمهور من قبل حكومة الولايات المتحدة، حيث يتعين على جميع الشركات ذكر حجم الراتب الأساسي في طلبات التأشيرة هذه عند اختيار عامل أو تعيينه لوظيفة.

وفي قسم البيانات والهندسة في فيسبوك، يتراوح راتب خبير البيانات بين 110 آلاف دولار إلى 216 ألف دولار، وأجور مهندس البرمجيات من 110 آلاف دولار إلى 280 ألفا، ويمكن أن يتراوح راتب مهندس البيانات من 110 آلاف دولار إلى 195 ألفا، وفقاً لروسيا اليوم.

من جانب آخر يحصل خبير الأبحاث على ما بين 135 ألف دولار و250 ألفا، ويتقاضى مدير الهندسة من 171 ألف دولار إلى 280 ألفا.

وتعطي الشركة مدير البرنامج الفني من 111 ألف دولار إلى 225 ألفا، ومهندس الإنتاج من 110 آلاف دولار إلى 221 ألفا، في حين يتقاضى مدير الهندسة 284 ألف دولار إلى 345 ألفا.

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وفي ما يلي الرواتب التي يدفعها فيسبوك مقابل بعض الوظائف الأساسية الأخرى:

• مهندس شبكات: من 78 ألف دولار إلى 180 ألف دولار

• مهندس كهرباء: من 125 ألف دولار إلى 205 آلاف

• مؤلف الإعلانات: 186 ألف دولار

• محلل تجربة المستهلكين: من 120 ألف دولار إلى 162 ألفا

• مدير مالي: من 145 ألف دولار إلى 180 ألف دولار

• محلل أعمال: من 130 ألف دولار إلى 201 ألف دولار

• محلل أمني: 145 ألف دولار

الجدير بالذكر أن مارك زوكربيرغ يتقاضى أقل الرواتب في Facebook، فالشركة التي أسسها لا تدفع له راتبا مقطوعا سوى دولارا واحدا سنويا.