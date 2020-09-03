فحوص PCR مجانية للسياح المقيمين في «أتلانتس النخلة»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلن منتجع أتلانتس النخلة، عن إجراء فحوص PCR لتشخيص مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) بشكل مجاني لكافة الضيوف القادمين من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، والذين يعتزمون الإقامة مدة خمس ليالٍ أو أكثر، إذ تم عقد شراكة مع أحد المستشفيات الرائدة في إمارة دبي لتسهيل عملية إجراء الفحوص داخل المنتجع، وذلك لمنح الضيوف فرصة قضاء وقت أطول وعدم قطع إجازتهم لزيارة المستشفى أو العيادة، فيما ينطبق هذا العرض الخاص على جميع الحجوزات الدولية ابتداءً من تاريخه.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة مطارات دبي تُلزِم جميع المسافرين العائدين من دبي إلى المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي ووجهات أخرى مفوضة، بإجراء فحص PCR خلال فترة زمنية لا تتعدى الـ 96 ساعة قبل موعد المغادرة مع تقديم شهادة الفحص عند تسجيل السفر، فيما يُعفى من هذا الفحص الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة والركاب من ذوي الإعاقات الشديدة والمتوسطة. ومع ذلك، فلا داعي للقلق من قِبل ضيوف منتجع أتلانتس النخلة المقيمين في المنتجع لمدة خمس ليالٍ أو أكثر، لأنهم سيحصلون على فحص PCR مجاني من منشأة طبية معتمدة وسيتلقون نتائج الفحص خلال 24 ساعة، كما سيحرص أعضاء فريق المنتجع على القيام بجميع الترتيبات اللازمة لتأمين مغادرة سلسة وآمنة لكافة الضيوف.

وقال تيموثي كيلي نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لمنتجع أتلانتس دبي: «نحن في حالة تطور مستمر لتلبية احتياجات عملائنا خلال هذه الفترة الصعبة. لذلك، فإن إجراء فحوص الـ PCR في مركزنا الطبي المتواجد داخل المنتجع سيساعد في تقليل أي مشاكل متعلقة بالسفر وسيشجع المزيد من الضيوف من خارج الدولة على زيارة الوجهة الترفيهية الأولى في دبي».

وأضاف: «تنسجم مبادرتنا هذه مع مبادرة طيران الإمارات لتوفير تغطية مجانية لمسافريها تشمل تكاليف العلاج الطبي المتعلقة بمرض فيروس كورونا، والتي تأتي بهدف تعزيز ثقة الناس في السفر خلال فترة الجائحة».

وبينما تواصل إدارة منتجع أتلانتس النخلة رصد ومتابعة التطورات المتعلقة بانتشار جائحة مرض «كوفيد-19» عن كثب مع إبقاء ضيوف الفندق الحاليين والمستقبليين على اطلاع دائم، تنصح جميع الضيوف القادمين من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة بالتحقق من متطلبات وشروط الدخول إلى البلد الذي ينوون السفر إليه قبل سفرهم، إذ إن بعض البلدان تُلزم المسافرين بإجراء فحص فيروس كورونا قبل المغادرة.