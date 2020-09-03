«أبوظبي التجاري» يستبدل جهاز الدفع عند المتاجر بالهاتف الذكي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلن بنك أبوظبي التجاري عن طرحه أول جهاز دفع افتراضي خاص بنقاط البيع بالشراكة مع شركة فيـزا، وذلك من خلال خدمة "بيس باي" الجديدة التي تعمل على استبدال أجهزة نقاط البيع المعتادة بالهاتف الذكي للتاجر. وتهدف هذه الخدمة الجديدة إلى تسهيل عمليات الدفع بالبطاقات وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي لطالما اعتمدت أساليب الدفع النقدي، على مواصلة مزاولة أنشطتها التجارية في ظل القيود التي فرضتها تدابير التباعد الاجتماعي.

وتُعتبر خدمة "بيس باي"، نقطة البيع الوحيدة التي تتوفر على نظامي التشغيل "أندرويد" و"آي أو إس" على حد سواء، وهو ما يجعلها ملائمة لكافة الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية بحيث تُغني الشركات عن الاستثمار في الأجهزة الفعلية. بالإضافة إلى إتاحتها لإمكانية قراءة بطاقات الخصم أو بطاقات الائتمان داخل المتاجر بشكل فوري، تسمح خدمة "بيس باي" كذلك بإجراء عمليات الدفع عن بُعد أثناء الاستفادة من خدمات التوصيل المنزلي، وذلك من خلال توليد روابط دفع لكل معاملة يُمكن مشاركتها عن طريق تطبيقات التواصل الاجتماعي، مثل واتس آب وفيسبوك ماسنجر وغيرها، والرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني. وقد تم تطوير هذه الخدمة من قبل شركة "باي سكاي".

وتعتمد الخدمة الجديدة على الدمج المُسبق مع البوابة المخصصة لعمليات الدفع، والتي من شأنها تسهيل انتقال الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الاعتماد على حلول التجارة الإلكترونية. ويتعيّن على أصحاب المشاريع الصغيرة بكل بساطة تسجيل الدخول إلى حسابهم ليبدؤوا باستخدام خدمات "بيس باي" من بنك أبوظبي التجاري. كما يمكنهم تسجيل الدخول لأكثر من مستخدم إلى الحساب الواحد، وهو ما يسهل تنفيذ عمليات الدفع أثناء خدمة التوصيل إلى المنازل. ويتمتع البرنامج بلوحة تحكم تفاعلية تضم كافة التعاملات، وهو ما يتيح لأصحاب الشركات الاستفادة من قائمة البيانات للارتقاء بمستوى خدماتهم.

للشركات الصغيرة

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وقال أروب موكاباداي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك أبوظبي التجاري: «يسرنا في بنك أبوظبي التجاري أن نُعلن عن شراكتنا مع فيزا لإطلاق خدمة "بيس باي"، التطبيق المبتكر المصمم خصيصاً لتزويد الشركات الصغيرة في جميع أنحاء دولة الإمارات بالبنية التحتية الرقمية الخاصة بعمليات الدفع دون تحمل أي تكاليف عن التعاملات التي تُجريها. وقد أسهمت ضرورات تدابير التباعد الاجتماعي في تسريع التوجه نحو اعتماد التعامل الاقتصادي غير النقدي. ومع ذلك، فقد واجهت الشركات الصُغرى والمتوسطة العديد من التحديات، لا سيما أنّ الطابع النقدي يغلب على 50% من إجمالي عمليات الدفع التي تشهدها الأسواق. وفي إطار التزامنا الكامل بتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، تساعد الخدمة الجديدة على تسريع توجّه الشركات الصغيرة نحو التحول الرقمي، كما تزودها بتقنيات الذكاء التجاري من خلال لوحة التحكم التفاعلية التي تُتيحها».

توقيت مثالي

ومن جانبه، قال شاهيباز خان، مدير عام فيزا في الإمارات: «في ضوء استمرار الصعوبات التي تواجهها الشركات الكبيرة والصغيرة نتيجة التداعيات المالية الناجمة عن جائحة كوفيد-19، بتنا متأكدين من ضرورة إعادة صياغة ملامح تجربة الدفع، لا سيما مع زيادة إقبال المستهلكين على التجربة الرقمية في المقام الأول. وكانت آخر دراساتنا العالمية قد أظهرت بأنّ 9 من أصل 10 مستهلكين في دولة الإمارات قد غيّروا من أسلوب الدفع المعتمد لديهم بسبب الجائحة؛ حيث كان التوجه نحو الحد من استخدام النقد والاعتماد على عمليات الدفع الإلكتروني وغير التلامسي، إن توفرت. ويأتي إطلاق خدمة "بيس باي" من بنك أبوظبي التجاري في توقيت مثالي يُلبي ضرورة تزويد الشركات بالحلول العملية التي من شأنها مساعدتها على الوفاء برغبات عملائها. ويتسم حلّ "بيس باي" بكفاءته العالية من حيث التكلفة، كما يُعتبر طريقة سهلة وآمنة لمساعدة التجار على تفعيل الهواتف العاملة بنظام أندرويد وآي أو إس بشكل فوري للبدء بتلقي الدفعات عبر البطاقات. وأودّ الإعراب عن سعادتنا البالغة بالتعاون مع شريك مصرفي رائد مثل بنك أبوظبي التجاري من أجل إطلاق هذا الحل المبتكر بحق».