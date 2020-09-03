55 جريحاً واعتقال 95 آخرين خلال تظاهرات في بلغاريا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جرح 55 شخصاً في صوفيا، الأربعاء، في صدامات بين معارضين لرئيس الوزراء البلغاري، بويكو بوريسوف، والشرطة جرت خلال تظاهرة احتجاج، بعدما حصل على موافقة البرلمان إطلاق مشروعه الخلافي إعادة صياغة الدستور.

وبعد يوم من التوتر، تكتفت المواجهات مساء الأربعاء، في العاصمة البلغارية. وقام متظاهرون بإطلاق مفرقعات ورشق حجارة وقوارير على رجال الدرك الذين كانوا يحمون مقر الحكومة والبرلمان. ولم تجدِ دعوات المنظمين إلى الهدوء. وتمكنت قوات الشرطة من صد المتظاهرين من مكان واسع واعتقلت 95 شخصاً.

وهو اليوم الأول الذي يشهد أعمال عنف مُنذ أن بدأت في يوليو/تموز الماضي، تظاهرات يومية ضد الفساد. ويطالب المحتجون باستقالة الحكومة والنائب العام، إيفان جيشيف، المتهمين «بالارتباط بالأقلية الحاكمة». وكان 127 من أصل 240 نائباً في البرلمان وافقوا الأربعاء، على طلب رئيس الحكومة إطلاق مشاورات تستمر لأشهر عدة في هذا الشأن، كما ذكر حزب بوريسوف. لكن الناشطين ضد الفساد لم يروا فيه سوى مناورة تسويفية.

وردد آلاف المتظاهرين أمام مبنى البرلمان هتافات موجهة إلى رئيس الوزراء من بينها «استقالة» و«مافيا»، بينما كانوا يرشقون رجال الشرطة بأشياء مختلفة. وقالت السلطات الصحية والشرطة، إن 55 شخصاً بينهم 37 شرطياً ومتظاهرون وصحفيون نقلوا إلى مستشفيات، معظمهم لإصابتهم بغازات.

وصرح مسؤول في الشرطة بأن 95 متظاهراً أوقفوا، معظمهم خلال الصدامات التي اندلعت مساء الأربعاء. وأوضحت قوات الأمن أن بعض المتظاهرين الذين أوقفوا معروفون بتقديم خدمات كمشجعين لفرق كرة القدم. وللمرة الأولى استخدمت قوات الأمن في بلغاريا رذاذ غاز الفلفل وقنابل صوتية للتصدي للمتظاهرين. واحتجت المنظمة غير الحكومية «لجنة هلسنكي» على «الاستخدام المفرط للقوة»، في اتهام نفى قائد الشرطة في صوفيا غيورغي هادجييف صحته. ويرفض رئيس الوزراء، بويكو بوريسوف الذي يحكم البلاد مُنذ 2009، الاستقالة.

وقد حصل حزبه «مواطنون من أجل التنمية الأوروبية في بلغاريا» (غيرب)، الأربعاء، على ضوء أخضر من البرلمان لبدء نقاشات يفترض أن تستمر بين شهرين وخمسة أشهر حول الحاجة إلى صياغة دستور جديد.