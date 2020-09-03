مقتل رجل أسود على يد الشرطة في واشنطن



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قتل رجل أسود، الأربعاء، في واشنطن على يد شرطة المدينة، فيما تشهد الولايات المتحدة حركة تاريخية ضد العنصرية وعنف القوات الأمنية.

وقالت السلطات، إن عناصر من الشرطة كانوا موجودين في الجزء الجنوبي الشرقي من المدينة بعد الساعة 20.00 بتوقيت جرينيتش، للتحقيق في تقارير عن «مسلحين في سيارة».

وأوضح قائد شرطة العاصمة الأمريكية، بيتر نيوزهام، خلال مؤتمر صحفي: عندما اقتربوا من السيارة، حاول بعض الأشخاص الفرار على الأقدام وأطلق شرطي النار من سلاحه ما أسفر عن مقتل أحدهم، مضيفاً: نعتقد أنه كان يحمل سلاحاً في ذلك الوقت، مؤكداً العثور على قطعتي سلاح في مكان الحادث.

وأوضح ترايون وايت، وهو نائب محلي، لوسائل إعلام، أن الضحية شاب أمريكي من أصل إفريقي، مطالباً بنشر الصور التي التقطتها كاميرات الشرطة. وقال فرع حركة «حياة السود مهمة» في واشنطن لن يفلتوا من هذا الحادث لا تدعوا وسائل الإعلام تخنق هذه القضية، داعياً إلى التظاهر في المكان.

ويأتي هذا الحادث بعد أشهر من الاحتجاجات ضد وحشية الشرطة في أنحاء الولايات المتحدة، وبعد يومين فقط من إطلاق شرطة لوس أنجلوس النار على أمريكي من أصل إفريقي كان يقود دراجة هوائية.