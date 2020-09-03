بايدن يزور عائلة أمريكي أسود أصيب برصاص الشرطة في كينوشا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت حملة المرشّح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، الأربعاء، أنّ نائب الرئيس السابق، سيزور الخميس في مدينة كينوشا بولاية ويسكونسن، عائلة جايكوب بليك، الأمريكي الأسود الذي أطلق عليه مؤخراً شرطي أبيض النار عن قرب فأصابه بسبع رصاصات في ظهره.

وقال مدير الحملة لفرانس برس: بوسعي أن أؤكّد أنّ بايدن سيزور أسرة بليك، من دون مزيد من التفاصيل. وكان الرئيس الجمهوري، دونالد ترامب، زار هذه المدينة، الثلاثاء، لكنّه لم يلتق بأقارب بليك، ربّ العائلة البالغ من العمر 29 عاماً والذي أصيب في 23 أغسطس/آب الجاري، بسبع رصاصات في ظهره أطلقها عليه شرطي أبيض من مسافة قريبة وأمام أعين أبنائه الثلاثة أثناء محاولته اعتقاله. ووفقاً لمحامي بليك، فإنّ موكّله الذي نجا من الموت سيبقى مشلولاً طوال العمر.

وأثارت هذه الواقعة موجة احتجاجات واسعة في المدينة وأجّجت حركة الغضب التاريخية التي أشعلتها وفاة جورج فلويد، الأمريكي الإفريقي الذي قضى اختناقاً تحت ركبة شرطي أبيض في 25 مايو/أيار الماضي، في مدينة مينيابوليس.