اختراق حساب رئيس وزراء الهند على تويتر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد موقع تويتر، الخميس، أنه تم اختراق حساب للموقع الإلكتروني الشخصي لرئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، ونشر سلسلة تغريدات تطلب من متابعيه التبرع بالعملة المشفرة لصالح صندوق للإغاثة. وقال تويتر: إنه على علم بالنشاط واتخذ خطوات لتأمين الحساب الذي تعرض للاختراق.

وقالت متحدثة باسم تويتر في رسالة بالبريد الإلكتروني: نعكف على تقصي الوضع. في الوقت الحالي، لا علم لنا بتأثر حسابات أخرى. وطلبت التغريدات، التي تم حذفها بعد ذلك، من متابعيه التبرع بالعملة المشفرة لصالح صندوق الإغاثة الوطنية.

في يوليو/تموز الماضي، تعرضت حسابات عشرات الشخصيات على تويتر، بمن فيهم بيل جيتس وإيلون ماسك، وباراك أوباما للاختراق. وأرسل القراصنة من هذه الحسابات رسائل خادعة دعوا فيها المتابعين إلى إرسال عملات «بتكوين» افتراضية والحصول في المقابل على ضعف المبلغ.

وأوضحت المنصة الاجتماعية أن القراصنة الإلكترونيين استهدفوا 130 حساباً ونجحوا في اختراق 45 منها نتيجة «استعمال أدوات متوافرة فقط لفرق الدعم الداخلي» في الشركة. وقال تويتر: إنه لم يتمكن من إثبات وجود صلة بين اختراق حساب رئيس الوزراء الهندي، والحسابات التي تعرضت للقرصنة في منتصف يوليو/تموز الماضي.