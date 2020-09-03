عبد الله بن زايد: التعاون في مجال الطاقة يدعم استقرار الشرق الأوسط

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ونشر ابن زايد، تقريرا لـ"مركز الأطلسي البحثي" حول أهمية التعاون في مجال الطاقة في الشرق الأوسط.
وأشار التقرير إلى أن ما يشهده الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من توترا تثير التساؤلات حول مستقبل المنطقة التي تشهد صراعات وحروب عدة، مؤكدا أن مشروعات ربط الطاقة العابرة للحدود مثل شبكات الكهرباء وخطوط الغاز سيكون لها دور في تعويض نقص الطاقة الذي تواجهه بعض المناطق.
وشدد التقرير على أهمية دعم عمليات ربط البنية التحتية للطاقة لتكون الدول قادرة على نقل الطاقة إلى أي مكان يحتاج إليها، مشيرا إلى أن هذه الأشياء هي التي ستمكن المنطقة من مواجهة التهديدات التي تتعلق بأمن الطاقة.
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