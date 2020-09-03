وقال بيدرسون في اجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو "بما أننا لم نتفق على جدول الأعمال (الاجتماع المقبل للجنة الدستورية)، فليس لدينا موعدا لاجتماع جديد. سنواصل العمل على هذا".
استأنفت اللجنة الدستورية السورية عملها في 24 أغسطس/ آب بعد توقف دام تسعة أشهر. اجتمع ممثلو الحكومة والمعارضة في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة في مجموعة صغيرة لمواصلة المناقشات حول الدستور الجديد للبلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر بيدرسون: لم يتم بعد تحديد موعد الاجتماع الجديد للجنة الدستورية حول سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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