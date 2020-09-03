شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول لبناني يحذر من حاويات قابلة للانفجار في مرفأ بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المدير العام لإدارة واستثمار مرفأ بيروت باسم القيسي، إن هناك حاويات تحتوي على مواد قابلة للانفجار في المرفأ، وطالب الجهات المعنية بالإسراع بإخراجها.

أفادت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية أن القيسي حذر من وجود حاويات تحتوي على مواد قابلة للانفجار في مرفأ بيروت، وأضاف: "رفعنا كتبًا إلى المعنيين وطلبنا من الجمارك إخراجها".

Advertisements