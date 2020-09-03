شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول لبناني يحذر من حاويات قابلة للانفجار في مرفأ بيروت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المدير العام لإدارة واستثمار مرفأ بيروت باسم القيسي، إن هناك حاويات تحتوي على مواد قابلة للانفجار في المرفأ، وطالب الجهات المعنية بالإسراع بإخراجها.
أفادت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية أن القيسي حذر من وجود حاويات تحتوي على مواد قابلة للانفجار في مرفأ بيروت، وأضاف: "رفعنا كتبًا إلى المعنيين وطلبنا من الجمارك إخراجها".
ودعا القيسي الجمارك إلى "تطبيق القانون وإجبار شركات الملاحة على إعادة شحن الحاويات"، مشيرا إلى أنّه سيرفع دعوى بحقّ مجهول يوم الإثنين المقبل في موضوع الحاويات التي تحتوي على مواد قابلة للانفجار في المرفأ.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول لبناني يحذر من حاويات قابلة للانفجار في مرفأ بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.