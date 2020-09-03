شكرا لقرائتكم خبر عن هشام المشيشى يتسلم رسميا رئاسة الحكومة التونسية من الفخفاخ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جرت اليوم الخميس، فى العاصمة التونسية، مراسم تسلم هشام المشيشى رئاسة الحكومة التونسية الجديدة، من سابقه الفخفاخ.
وكان البرلمان التونسي، قد وافق على منح الثقة لحكومة تكنوقراط يرأسها هشام المشيشي، وسط آمال بإنهاء أشهر من عدم الاستقرار السياسي، والاتجاه لمعالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة.
واختار المشيشي أن تكون حكومته من الكفاءات المستقلة غير الحزبية، سعيا إلى نيل ثقة 109 أصوات على الأقل من البرلمان التونسي، في ظل موافقة أبرز الأحزاب على خياراته.
وخلال جلسة منح الثقة، أعرب رئيس الحكومة التونسية عن مخاوفه على "مستقبل البلاد"، بسبب ارتفاع الدين العام والبطالة حسب قوله، معتبرا أن "الأزمة الاقتصادية تزداد حدة في تونس"، ووقال رئيس الحكومة المكلف في كلمته أمام النواب: "الدين العام للدولة يتفاقم وحجم الاقتراض يتزايد".
كانت هذه تفاصيل خبر هشام المشيشى يتسلم رسميا رئاسة الحكومة التونسية من الفخفاخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.