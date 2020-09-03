شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الكويتى يعلن ارتفاع إجمالى حالات الشفاء من كورونا لـ78791 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الخميس، شفاء 582 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 78 ألفا و791 حالة، وأضاف وزير الصحة - في بيان صحفي - أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء الحالات ، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين. وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الأربعاء، شفاء 522 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 78 ألفا و209 حالات.

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