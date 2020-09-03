25 مؤسسة أهلية فلسطينية تدعو للتحضير لانتخابات عامة

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-



طالبت مؤسسات أهلية فلسطينية، الخميس، القيادة الفلسطينية وأمناء الفصائل، بالتحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية (برلمانية).

جاء ذلك في رسالة سلمتها، 25 مؤسسة أهلية، وشبكة ومنظمة حقوقية في الضفة الغربية وقطاع غزة، لرئيس لجنة الانتخابات المركزية حنّا ناصر، في مقر اللجنة برام الله، قبيل عقد اجتماع أمناء الفصائل الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس.

وقال عصام عاروري، مدير مركز القدس للمساعدة القانونية (غير حكومي)، في مؤتمر صحفي عقد أمام مقر لجنة الانتخابات "سلمنا السيد (حنّا) ناصر (رئيس لجنة الانتخابات)، رسالة للرئيس وأمناء الفصائل لعرضها أمامهم الليلة، مطالبين بعقد انتخابات تشريعية ورئاسية".

وأضاف "الرسالة موقعة من 25 مؤسسة أهلية وشبكة، ومنظمة حقوقية، في الضفة الغربية وقطاع غزة".

وتابع "مطلبنا أن يتم اليوم وقبل الغد، إصدار مرسوم رئاسي يحدد موعد إجراء الانتخابات، وفق القانون الأساسي، واحتراما للقانون".

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وتابع "آخر انتخابات تشريعية أجريت قبل 15 عاما، مما يعني أن 50 بالمائة من أصحاب حق المشاركة السياسية، لم يشاركوا في أي انتخابات عامة".

وقال "ما نمر به من ظروف داخلية وخارجية، تدعونا لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، لتعزيز صمود المواطن الفلسطيني في مواجهة الاحتلال والمؤامرات التصفوية".

ومن المقرر، انعقاد اجتماع على مستوى الأمناء العامّين للفصائل الفلسطينية، في وقت لاحق الخميس، في رام الله وبيروت بالتزامن، بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، لمناقشة سبل مواجهة خطة "الضم" الإسرائيلي.

وكانت آخر انتخابات رئاسية فلسطينية قد جرت عام 2005، فيما جرت آخر انتخابات تشريعية عام 2006.

ويحتاج إجراء الانتخابات، إلى توافق الفصائل الفلسطينية على إجرائها، وهو أمر ليس بالسهل في ظل استمرار الانقسام السياسي والجغرافي داخل أراضي السلطة الفلسطينية (الضفة وغزة) والمستمر منذ عام 2007.

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