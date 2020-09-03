شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 26 مليوناً والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس " كورونا " المستجد حول العالم حاجز الـ 26 مليون حالة اليوم.



وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية عند الساعة 06:00 بتوقيت غرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 26 مليونا و33 ألفا و729، كما تجاوز عدد الوفيات حاجز 863 ألف حالة.

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