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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فورد تعتزم شطب 1400 وظيفة دائمة في أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
تعتزم شركة فورد موتور كورب ثاني أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة شطب حوالي 1400 وظيفة دائمة في الولايات المتحدة بنهاية العام الحالي كجزء من خطة قيمتها 11 مليار دولار لإعادة هيكلة أنشطتها على مستوى العالم والتي بدأت منذ عامين.
ونقلت تقارير إعلامية عن مذكرة داخلية موجهة إلى العاملين في الشركة القول إن عملية شطب الوظائف ستتم من خلال التسريح الاختياري للعمال، وأن الشركة ستعرض التقاعد الاختياري على العمال الذين تنطبق عليهم الشروط .
يأتي الكشف عن شطب الوظائف في الوقت الذي يعتتزم فيه الرئيس التننفيذي الحالي للشركة جيم هاكيت التقاعد. وسيتولى الرئيس التنفيذي الجديد جيم فارلي مهام منصبه اعتبارا من أول أكتوبر المقبل.
كانت فورد قد قلصت في العام الماضي طاقتها الانتاجية وشطبت آلاف الوظائف أوروبا.
وخلال العام الماضي استغنت فورد عن حوالي 7000 موظف دائم في مختلف أنحاء العالم وتتوقع توفير 600 مليون دولار سنويا من خلال خطة إعادة الهيكلة.
ووصل إجمالي العاملين في فورد على مستوى العالم بنهاية العام الماضي إلى 190 ألف عامل.
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