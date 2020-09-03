عبد الله بن زايد يبحث مع نظيريه في النمسا والدنمارك العلاقات الثنائية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال اتصال هاتفي مع ألكسندر شالينرج، وزير خارجية النمسا، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتنمية التعاون المشترك بين البلدين، في المجالات كافة ومنها الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والطاقة والنفط والطيران.

كما استعرض الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة، وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها إيران. وناقش سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وألكسندر شالينرج، جهود احتواء تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، والتعاون والتنسيق القائم بين البلدين في هذا الصدد، إضافة إلى أهمية دعم الجهود العالمية من أجل التوصل إلى لقاح للمرض.

وجدد ألكسندر شالينرج، وزير خارجية النمسا، ترحيب بلاده بمعاهدة السلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل، مؤكداً دورها في تعزيز الاستقرار بالمنطقة وتحقيق الازدهار لشعوبها. وتوجه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بالشكر والتقدير إلى وزير خارجية النمسا، مؤكداً دور بلاده البارز في ترسيخ دعائم الاستقرار والسلام في المنطقة.

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وأكد سموه على علاقات الصداقة والتعاون المتميزة التي تجمع دولة الإمارات والنمسا والحرص المشترك على تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.

كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي مع يبا كوفود، وزير خارجية مملكة الدنمارك، العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات ومنها المالية والقانونية.

وتم تبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات والتطورات الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي، إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها إيران. واستعرض سموه ووزير خارجية الدنمارك تطورات جائحة «كورونا»، وجهود البلدين والتعاون والتنسيق بينهما لاحتواء تداعياتها ومعالجة آثارها.

كما استعرضا معاهدة السلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل ودورها الهام في تعزيز الاستقرار والأمن والسلام لشعوب المنطقة. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، على العلاقات المتميزة التي تربط بين دولة الإمارات والدنمارك والحرص على تعزيزها وتطوير أوجه التعاون المشترك بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.