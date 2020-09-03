شكرا لقرائتكم خبر عن «متلازمة سوبرمان» تصيب طفلاً بـ«قدرات عضلية» فائقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لفت الطفل الفيتنامي نجوين هوانج نام، من مدينة هوتشي مينه، يبلغ من العمر 10 سنوات نظر مرتادي مواقع «التواصل الاجتماعي»، بسبب صور أظهرت قدراته العضلية غير المعتادة.
وأوضح والدا الطفل أنه دائماً أكثر قوة من الأطفال الآخرين في مثل سنه، حتى عند الولادة، لاحظ الأطباء أن عضلاته أكثر نمواً من الأطفال الآخرين.
وأضافا أنه في سن السادسة نقلاه إلى المستشفى لإجراء فحص طبي خشية أن يكون مريضاً.
وأشارت وسائل محلية إلى أن سبب البنية العضلية، هو «متلازمة سوبرمان»، وهي اضطراب كروموسومي مع أعراض مختلفة، تصيب الجسم لكن لا تؤثر في صحة الطفل. ونظراً لصغر سنه وبنية جسده يظنه البعض يعاني التقزم.
ولفت الطفل نظر لاعب كمال الأجسام المحترف دونج ناي، الذي اتصل بوالديه وطلب منهم السماح له بتدريبه مجاناً، وأبديا موافقتهما.
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