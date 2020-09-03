شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد السورى يعلن وقوع 7 قتلى فى غارة على موقع لحزب الله شرق دير الزور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المرصد السورى عن سقوط 7 قتلى بغارة جوية على موقع لحزب الله العراقى شرقى دير الزور، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكان المرصد السورى، قد أعلن مؤخرا أن ميليشيات حزب الله العراقى، تنتشر بريف دير الزور الشرقى، برفقة آليات عسكرية فى منطقة الخور ومنطقة الطيارات الواقعة بعمق نحو 20 كلم ضمن بادية الميادين.

ونقل المرصد السورى، عن مصادره، أن المليشيات وضعت غرف أسمنتية مسبقة الصنع ضمن أماكن انتشارها وسط رفعها لسواتر ترابية بمحيط تلك الغرف.