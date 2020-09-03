وزيرا خارجية الإمارات والنمسا يبحثان هاتفيا مستجدات الأوضاع فى المنطقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره النمساوي ألكسندر شالينرج، مستجدات الأوضاع في المنطقة وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الخميس، أن الجانبين تناولا جهود احتواء تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) والتعاون والتنسيق القائم بين البلدين في هذا الصدد، بالإضافة إلى أهمية دعم الجهود العالمية من أجل التوصل إلى لقاح للمرض، كما تم استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتنمية التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة ومنها الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والطاقة والنفط والطيران. من جانبه، أكد الشيخ عبد الله بن زايد على علاقات الصداقة والتعاون المتميزة التي تجمع بلاده والنمسا والحرص المشترك على تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.

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