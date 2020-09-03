شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة وزير الزراعة السورى السابق متأثرا بإصابته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت وزارة الزراعة السورية الوزير السابق أحمد القادرى، الذى توفى اليوم جراء إصابته بفيروس كورونا، عن عمر ناهز 64 عاما.
شغل القادرى منصب وزير الزراعة منذ 2013 حتى الإعلان عن الحكومة الجديدة قبل أيام برئاسة حسين عرنوس، التى خلت من اسمه. وكان معاونا لوزير الزراعة منذ 2011.
والقادرى من مواليد محافظة الحسكة عام 1956 ويحمل إجازة فى العلوم الزراعية عام 1981، وحائز دبلوم دراسات عليا.
وكلف القادري برئاسة مركز البحوث العلمية الزراعية بالقامشلي بين عامي 1986 و2000 . وكان مديرا لزراعة الحسكة بين عامي 2000 و2007، ومديرا لمشروع الري الحديث من عام 2007 ولغاية 2011.
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