98 إصابة جديدة بـ"كورونا" في قطاع غزة

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365-

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الخميس، تسجيل 98 إصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ(24) ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، في بيان تلقّت وكالة الخليج 365 نسخة عنه، إن إجمالي عدد الإصابات بغزة، ارتفع منذ مارس/ آذار الماضي، إلى 581.

وأوضحت أن عدد الحالات النشطة، من بين إجمالي الإصابات، وصل إلى 500 حالة بينهم 463 من السكان داخل المجتمع، و37 من العائدين إلى القطاع من الخارج.

وبحسب وزارة الصحة، فإن عدد حالات التعافي من الفيروس وصلت إلى 76 حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 5.

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وحذّرت الوزارة من خطورة "الحالة الوبائية في غزة"، مؤكدة أنها لم "تتمكن من السيطرة على منحنى تفشّي الوباء حتّى اللحظة".

وأشارت إلى وجود حالة "تراخي من المواطنين في الالتزام بالضوابط الوقائية، الأمر الذي أدى إلى زيادة عدد الإصابات وتفشّي الوباء بين مناطق القطاع".

وتفرض الحكومة في غزة (تديرها حركة حماس) حظرا للتجوال في جميع مناطق القطاع، منذ 24 أغسطس/آب الماضي، عقب اكتشاف أولى الإصابات بالفيروس داخل المجتمع، (من غير العائدين من الخارج).

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