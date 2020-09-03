الأردن يتسلم مواطنا وصل إسرائيل "سباحة"

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

أعلن الأردن، الخميس، تسلمه مواطنا اعتقلته إسرائيل في مدينة إيلات (جنوب)، بعد وصوله إليها سباحة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأردنية، ضيف الله الفايز، في بيان، "السلطات الأردنية المعنية تسلمت المواطن صباح اليوم".

وأضاف الفايز: "بعد متابعة من الوزارة والسفارة الأردنية في تل أبيب، تم اليوم إعادة المواطن الأردني الذي تم احتجازه أمس في إيلات إلى المملكة".

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وفي وقت سابق الأربعاء، قالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) إن "الشرطة اعتقلت مواطنا أردنيا بعد أن وصل إلى إيلات سباحة".

وذكرت الهيئة أن السلطات الإسرائيلية قامت "بإخلاء شاطئ البحر من الناس، عقب وصول المواطن الأردني".



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