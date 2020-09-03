عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365
أعلن الأردن، الخميس، تسلمه مواطنا اعتقلته إسرائيل في مدينة إيلات (جنوب)، بعد وصوله إليها سباحة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأردنية، ضيف الله الفايز، في بيان، "السلطات الأردنية المعنية تسلمت المواطن صباح اليوم".
وأضاف الفايز: "بعد متابعة من الوزارة والسفارة الأردنية في تل أبيب، تم اليوم إعادة المواطن الأردني الذي تم احتجازه أمس في إيلات إلى المملكة".
وفي وقت سابق الأربعاء، قالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) إن "الشرطة اعتقلت مواطنا أردنيا بعد أن وصل إلى إيلات سباحة".
وذكرت الهيئة أن السلطات الإسرائيلية قامت "بإخلاء شاطئ البحر من الناس، عقب وصول المواطن الأردني".
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر الأردن يتسلم مواطنا وصل إسرائيل "سباحة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.