مقتل اثنين من قوات حرس الحدود في هجوم لـ"داعش" غربي العراق

سليمان القبيسي/ الخليج 365

قتل عسكريان اثنان من قوات حرس الحدود بالعراق، فجر الخميس، جراء هجوم لتنظيم "داعش" الإرهابي غربي البلاد، وفق مصدر أمني.

وقال أحمد الدليمي، النقيب في شرطة الأنبار (غرب) للأناضول، إن عناصر مسلحة من التنظيم الإرهابي هاجموا مقرا تابعا لقوات الحرس بمحافظة الأنبار قرب الحدود مع السعودية.

وأضاف الدليمي أن "الهجوم أدى إلى مقتل اثنين من قوات حرس الحدود، واصابة اثنين آخرين بجروح من قوات حرس الحدود".

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وزادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من "داعش" خلال الأشهر القليلة الماضية وبشكل خاص في المنطقة بين محافظات كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".



وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.



لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة، وعادة ما ينعتهم الأمن العراقي بالإرهابيين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.