وظائف شاغرة في الحراسات الأمنية

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كشفت مؤسسة الحراسات السعودية للحراسات الأمنية ونقل الأموال، عن توفر وظائف شاغرة للجنسين؛ للعمل في 7 مدن بالمملكة.
وأوضحت أن الوظائف المتاحة تحت مسمى ” حراس أمن، مشرفين ميدان، مدراء عمليات، مسؤول مبيعات خدمات أمنية “.
وأشارت إلى أن المدن المتاح فيها العمل هي ” الرياض، جدة، الدمام، الخبر، الجبيل، أبها، خميس مشيط ” .
وأكدت أن السيرة الذاتية ستُرسل إلى البريد الإلكتروني التالي [email protected]
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