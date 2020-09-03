وظائف شاغرة في الحراسات الأمنية

كشفت مؤسسة الحراسات السعودية للحراسات الأمنية ونقل الأموال، عن توفر وظائف شاغرة للجنسين؛ للعمل في 7 مدن بالمملكة.

وأوضحت أن الوظائف المتاحة تحت مسمى ” حراس أمن، مشرفين ميدان، مدراء عمليات، مسؤول مبيعات خدمات أمنية “.

وأشارت إلى أن المدن المتاح فيها العمل هي ” الرياض، جدة، الدمام، الخبر، الجبيل، أبها، خميس مشيط ” .

وأكدت أن السيرة الذاتية ستُرسل إلى البريد الإلكتروني التالي [email protected]