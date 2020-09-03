أفغانستان تسلم قطر 7 سجناء من طالبان مدانين بعمليات إرهابية ضد جنود

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال دبلوماسيون غربيون ومسؤولون من الحكومة الأفغانية وحركة طالبان اليوم الخميس، إن أفغانستان ستنقل إلى قطر سبعة سجناء تطالب الحركة بالإفراج عنهم قبل محادثات السلام المنتظر أن تبدأ هذا الأسبوع. وقال مسؤول أفغاني إنه سيتم إطلاق سراح المحتجزين قريبا، رغم أن الحكومة لم تكن ترغب في الإفراج عنهم لأنهم مدانون بقتل جنود أجانب. وأضاف "سيُنقلون إلى الدوحة"، وقال إن من المنتظر أن يسافر مسؤولون أفغان كبار إلى الدوحة هذا الأسبوع من أجل المحادثات.

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