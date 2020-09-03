شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الممرض «محمد عايض العتيبي» إثر إصابته بـ«كورونا».. وشقيقه يروي اللحظات الأخيرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توفي ثالث ممارس صحي بمديرية الشؤون الصحية بالمدينة المنورة إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد” كوفيد 19″.

وأعلنت مصادر وفقاً لـ”عكاظ”، عن وفاة الممرض محمد عايض العتيبي – رحمه الله- إثر إصابته بكورونا، ليسجل ثالث حالة وفاة بين الممارسين الصحيين بالمدينة بعد الممرضة نجود الخيبري، والممرضة الفلبينية مارلين سابداني.

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وقال شقيق المتوفى: إن أخاه كلف من صحة المدينة ليكون ضمن الصفوف الأولية لمواجهة كورونا، ولم يتردد لحظة في قبول المهمة الإنسانية، وظل في موقع عمله باستمرار مع زملائه في الفريق الطبي والتمريضي، وبعد انتهاء فترة التكليف شعر بأعراض الفيروس وخضع للكشف للمرة الأولى وجاءت سلبية.

وأضاف أنه بعد ثلاثة أيام زادت عليه الأعراض والتعب، فخضع للكشف للمرة الثانية وجاءت هذه المرة إيجابية، فعزل نفسه لمدة أربعة أيام، وتدهورت أوضاعه الصحية ليتم نقله إلى مستشفى أحد بالعناية المركزة تحت التنفس الصناعي وبرغم محاولات الأطباء إنقاذه إلا أن روحه فاضت، مؤكداً أن أخاه يبلغ من العمر 49 عاماً ولم يكن يعاني من أي مرض مزمن، وكان يستعد لاستكمال دراسة الدكتوراه بعد أن حصل على درجة الماجستير في علم الاجتماع.

وأشار إلى أن أخاه الراحل فقد نجله «عايض» البالغ من العمر 18 عاماً في حادثة سير، ولديه بنت في الثامنة عشرة من عمرها، ورضيع لم يتجاوز الخمسة أشهر.