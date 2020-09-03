الليرة التركية تسجل هبوطاً جديداً

سجلت الليرة التركية امس مجدداً هبوطاً جديداً، وذلك بعد أن فشلت جهود الرئيس رجب أردوغان وصهره وأعوانه في البنك المركزي في وقف نزيف سعر الصرف الذي أرهق الأتراك وكبد الاقتصاد خسائر فادحة.

وهوت الليرة إلى 7.3790 مقابل الدولار بحلول الساعة 0917 بتوقيت جرينتش، بعد أن فقدت العملة قرابة 19% من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام.

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ومع تراجع الليرة لمستويات قياسية في الشهر الماضي، بدأ البنك المركزي تشديد السياسة من خلال خطوات غير رسمية مثل تمويل السوق بسعر أعلى من سعر الفائدة الرسمي الذي يبلغ حاليا 8.25% سعيا لدعم العملة.

ونتيجة خطوات التشديد، ارتفع المتوسط المرجح لتكلفة التمويل تدريجيا على مدار الأسابيع الأربعة الماضية ليصل إلى 10.15% أمس الثلاثاء من 7.34% في 16 يوليو/تموز.

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