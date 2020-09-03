اتفاق السلام السوداني.. الإمارات قادت الخرطوم لبر الأمان (فيديو جراف)

كشف فيديو جراف أن جوبا شهدت توقيع اتفاق تاريخي بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق ينهي سنوات من الصراع الدامي، كما أن الاتفاق يمهد لطي صفحة عقود من الحرب الأهلية في البلاد.

ولعبت الإمارات لعبت دور كبير في دعم هذا الاتفاق سواء ماليا أو سياسيا.. فماذا قدمت أبو ظبي حتى خرج هذا الاتفاق إلى النور؟

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و استضافت قادة الحكومة والحركات المسلحة لتمهيد المواقف لتحقيق السلام، و قادت جهود تليين المواقف وتقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية، و دعت معظم أحزاب الحرية والتغيير لمشاورات منفصلة في أبوظبي، وجمعت بين بعض قادة الفصائل وممثلين للسيادي لتقريب وجهات النظر.

القبول السوداني للإمارات ساعدها في لعب هذا الدور، ومازالت الإمارات تساند كافة الأطراف حتى تنفيذ الاتفاق بشكل فعلي.

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