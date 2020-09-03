عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مفاجأة هواوي.. ساعة ذكية للتنبؤ بأعراض كورونا

الخميس 3 سبتمبر 2020

الخليج 365

قدمت عملاق التكنولوجيا الصيني، شركة هواوي، ساعتها الذكية الجديدة، وستبدأ بقبول الطلبات المسبقة على الموقع الرسمي للشركة في 10 سبتمبر/أيلول الجاري.



وكانت مفاجأة هواوي لهذا الإصدار أن ساعة "Huawei Watch Fit" بالإضافة إلى الميزات السابقة للساعات الذكية، تستطيع تحديد مستوى أكسجة الدم والذي يعتبر أحد أهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا، بحسب ما ذكر الموقع الرسمي للشركة.

وأكدت شركة هواوي على موقعها، أن الساعة مزودة بشاشة "AMOLED" مستطيلة بقطر 1.64 بوصة ودقة 280 × 456 بكسل.

وأضافت، أن الساعه مميزة بخاصية وضع العرض الدائم كما وعدت الشركة المصنعة، ويمكن أن تعمل الساعة لمدة تصل إلى 10 أيام دفعة واحدة. لكن هذا في وضع الاستخدام الاقتصادي إلى حد ما.

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وفي 17 أغسطس/آب الماضي، أعلنت الولايات المتحدة تشديد عقوباتها على مجموعة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي" من أجل الحد من وصولها إلى شرائح وتقنيات أمريكية أخرى.

وأضافت وزارة التجارة الأمريكية أن العقوبات تشمل 38 من الشركات التابعة للمجموعة الصينية في أنحاء العالم، متهمة الشركة بأنها تستخدمها للتحايل على العقوبات التي تمنعها من استيراد التكنولوجيا الأمريكية.

ويأتي تشديد العقوبات وسط تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين ومزاعم واشنطن بأن الشركات الصينية تستخدم للتجسس، رغم النفي المتكرر لتلك المجموعات.

وفي 20 أغسطس/آب الماضي، ردت وزارة التجارة الصينية، وقالت إن بكين ستتخذ "كل الإجراءات اللازمة" لحماية مصالح شركاتها المشروعة.

وأضافت وزارة التجارة الصينية في بيان نُشر على موقعها الإلكتروني "يجب على الجانب الأمريكي أن يصحح تصرفاته الخاطئة فورا"، دون أن تكشف عن تفاصيل بشأن كيف يمكن أن ترد على الخطوة الأمريكية.