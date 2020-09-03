تعرف على قائمة الـ10 هواتف الأكثر مبيعًا في النصف الأول من 2020

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعرف على قائمة الـ10 هواتف الأكثر مبيعا في النصف الأول من 2020

الخميس 3 سبتمبر 2020

الخليج 365

كانت الأشهر الستة الأولى من عام 2020 رائعة لشركة أبل، على الرغم من الاضطرابات التى سببها فيروس كورونا، حيث كان الفائز الأكبر وفقًا للمحللين من شركة التحليلات السوقية Omdia هو هاتف iPhone 11، إذ وصل عدد شحناته إلى 37.7 مليون وحدة فى النصف الأول من عام 2020، وهذا أكثر من 10 ملايين وحدة مقارنة بجهاز iPhone XR العام الماضي.



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بينما جاء Samsung Galaxy A51 فى المرتبة الثانية على بعد مسافة بعيدة جدًا، حيث شحنت نحو 26.3 مليون وحدة أقل من iPhone، وعلى عكس العام الماضى عندما كانت سامسونج تصنع 4 من أفضل 10 هواتف مبيعًا فى النصف الأول، هذه المرة كان للكوريين إدخال واحد فى المخطط فقط، فيما كانت كل من أبل و Xiaomi فى المركز المتقدمة، حيث حصلت الأخيرة على المركز الثالث والرابع والثامن والتاسع بهواتف Redmi منخفضة التكلفة.

وفى غضون ذلك، شحنت أبل حوالى8.7 مليون وحدة iPhone SE (2020) بين أبريل ويونيو وما زالت قادرة على شحن 8 ملايين جهاز iPhone XR، والأمر الأكثر إثارة للإعجاب، بالنظر إلى الأوقات العصيبة، بيع نحو10.8 مليون وحدة من iPhone 11 أكثر من iPhone XR قبل عام.

ويشير الباحثون إلى نظام الكاميرا الذى تمت ترقيته وسعر البدء المنخفض قليلاً لجهاز iPhone 11 (فى أسواق محددة)، مقارنةً بـ XR من أهم أسباب نجاح الهاتف، كما لا يزال iPhone 11 Pro و 11 Pro Max الأكثر تكلفة من أبل يحتلان قائمة الهواتف الذكية الأكثر مبيعًا فى النصف الأول من عام 2020، حيث يتم شحن 6.7 مليون و 7.7 مليون وحدة على التوالي.