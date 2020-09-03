محمد بن زايد ورئيس كولومبيا يبحثـان تعزيـز علاقـات البلديـن



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس اتصالاً هاتفياً من إيفان دوكي ماركيز، رئيس جمهورية كولومبيا، تناول علاقات الصداقة، ومستوى التعاون بين البلدين، وإمكانات تنميته في مختلف الجوانب بما يحقق مصالحهما المتبادلة، فضلاً عن عدد من القضايا التي تهم البلدين.

وبحث سموّه والرئيس الكولومبي، مستجدات جائحة «كورونا» في البلدين وأهمية مواصلة التنسيق والتعاون الدولي، للتصدي للجائحة ومعالجة آثارها الاقتصادية والإنسانية في العالم.

كما تناول الاتصال، مجالات التعاون بين البلدين، الاقتصادية والتنموية والاستثمارية، في ظل سعيهما المشترك إلى تطوير آفاقها وتنويعها، بما يحقق تطلعات البلدين والشعبين الصديقين.

وأعرب الرئيس الكولومبي، عن جزيل شكره للمساعدات الطبية، وأجهزة الكشف عن فيروس «كورونا» التي قدمتها دولة الإمارات، لدعم القطاع الصحي في بلاده، ويستفيد منها الآلاف من العاملين في الرعاية الصحية، لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار فيروس «كوفيد - 19». (وام)