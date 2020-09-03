شكرا لقرائتكم خبر عن نشر شائعات إصابات «كورونا» في المدارس يعرض أولياء الأمور للمقاضاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اضطرت مدارس فى دولة الإمارات، إلى توجيه رسائل مكتوبة وشفوية، لأولياء الأمور، تفيد باستمرار اتباعهم نظام التعليم الحضوري، رداً على شائعات حول اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا داخلها، دون وجود معلومات حقيقية ومثبتة.

ونقلت صحيفة الرؤية الإماراتية فى تقرير لها، أن الرسائل المكتوبة تتضمن : أن المدارس تحتفظ بحقها القانوني في مقاضاة مروجي الشائعات، لما يمثل ذلك من إضرار بسمعة المدارس، وإثارة الخوف والبلبلة بين الطلبة وأولياء الأمور.

ونفت إحدى المدارس في رسالة توضيحية لأولياء الأمور شائعة إصابة أحد معلماتها بفيروس «كورونا»، داعية الجميع إلى تفادي نقل الشائعات التي تسبب الارتباك بين الطلبة والموظفين والمجتمع الإماراتي ككل، مشيرة إلى أن العملية التعليمية مستمرة.

وأضافت إحدى المدارس على لسان مديرها العام، أن المدرسة تحتفظ بحقها القانوني في مقاضاة مروجي الشائعات، لما يمثل ذلك من إضرار بسمعة المدرسة، وإثارة القلق بين الطلبة وأولياء الأمور.

وطالبت المدارس، أولياء الأمور بضرورة استيفاء المعلومات الخاصة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» من المصادر الرسمية، ومتابعة النشرات والتحديثات التي تصدرها الجهات المختصة، التي ستواصل التعامل بشفافية تامة بخصوص تطورات الوضع الصحي وجميع الجهود المبذولة، ودعت الجمهور إلى عدم تداول الشائعات، والتأكد من صدقية المصدر.