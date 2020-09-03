شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط آلاف المستلزمات العسكرية المخالفة في الرياض (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت إمارة منطقة الرياض، مساء أمس الأربعاء، أنه تم ضبط آلاف من المستلزمات العسكرية المخالفة داخل محلات بيع وخياطة المستلزمات العسكرية.
وقالت الإمارة، في بيان عبر حسابها في “تويتر”: “إن اللجنة الأمنية في إمارة الرياض الخليج 365 جولاتها التفتيشية على محلات بيع وخياطة المستلزمات العسكرية”.
ونشرت إمارة منطقة الرياض، مجموعة من الصور، وثقت من خلالها ضبط الآلاف من المستلزمات العسكرية المخالفة.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط آلاف المستلزمات العسكرية المخالفة في الرياض (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.