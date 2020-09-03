شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط آلاف المستلزمات العسكرية المخالفة في الرياض (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت إمارة منطقة الرياض، مساء أمس الأربعاء، أنه تم ضبط آلاف من المستلزمات العسكرية المخالفة داخل محلات بيع وخياطة المستلزمات العسكرية.

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وقالت الإمارة، في بيان عبر حسابها في “تويتر”: “إن اللجنة الأمنية في إمارة الرياض الخليج 365 جولاتها التفتيشية على محلات بيع وخياطة المستلزمات العسكرية”.

ونشرت إمارة منطقة الرياض، مجموعة من الصور، وثقت من خلالها ضبط الآلاف من المستلزمات العسكرية المخالفة.