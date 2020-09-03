الأمم المتحدة تشدد على ضرورة الحوار الليبي ــ الليبي للخروج من الأزمة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شددت المندوبة الأممية للدعم إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، على أن الحوار الليبي - الليبي ضروري للخروج من الأزمة، فيما أعربت بريطانيا، أمس الأربعاء، عن قلقها البالغ إزاء إطلاق النار على المتظاهرين في طرابلس.وذكرت ويليامز - في إحاطة قدمتها أمام مجلس الأمن في جلسة عقدت مساء أمس الأربعاء للوقوف على تطورات الأزمة الليبية - أن جيران ليبيا مهددون مباشرة بسبب المرتزقة، والميليشيات، وتدفق السلاح.وأضافت أنه لا يزال هناك تهريب للسلاح والمرتزقة في ليبيا، كما أشارت إلى أهمية الذهاب للحوار السياسي في أقرب وقت ممكن.وقالت إنها التقت مؤخراً، رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، وفايز السراج رئيس حكومة الوفاق، وكثيراً من الشخصيات السياسية، كما توجهت بالشكر للحكومة السويسرية لقيامها بتسهيل اللقاءات والتواصل مع كل الفرقاء السياسيين في ليبيا.



مجموعة» 5+ 5 «ستراقب التهدئة



وأكدت أن مجموعة « 5+ 5 » ستراقب تهدئة الأوضاع ووقف إطلاق النار والمنطقة منزوعة السلاح حال إقرارها. إلى ذلك دعت جميع الأطراف الليبية إلى وقف أي نوع من المطالبات المجحفة التي قد توقف مسار العملية السياسية.

وأوضحت أن الاتفاق على الجوانب الاقتصادية مهم جداً لاستمرار أي اتفاق سياسي، مشيرة إلى أهمية العدالة في توزيع الموارد والتعاون والتنسيق بين المؤسسات المالية في ليبيا.

وتأتي هذه الإحاطة في وقت أكدت فيه البعثة الأممية، أن ليبيا تشهد تحولاً لافتاً في الأحداث يؤكد الحاجة الملحّة للعودة إلى عملية سياسية شاملة ومتكاملة، من شأنها أن تلبي تطلعات الشعب الليبي إلى حكومة تمثله بشكل ملائم.

وطالبت البعثة الأممية بفرض سيادة القانون في ليبيا، واحترام حق التعبير السلمي عن الرأي.

وانتقدت استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين والاعتقال التعسفي بحق المدنيين الذين خرجوا على مدى الأيام الماضية في طرابلس ومدن غرب ليبيا للتنديد بالفساد وبتردي الأوضاع المعيشية.



بريطانيا «قلقة»

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بدورها أعربت بريطانيا، أمس ، عن قلقها البالغ إزاء إطلاق النار على المتظاهرين في طرابلس.

وقال نائب المندوب البريطاني الدائم في الأمم المتحدة، السفير جوناثان آلين، خلال جلسة المجلس حول ليبيا: «قلقون من تقارير عن إطلاق النار على المتظاهرين في العاصمة الليبية طرابلس». وأضاف أن التظاهرات التي خرجت مؤخراً في طرابلس دليل على نفاد صبر الشعب الليبي، ورغبته في السلام.من جانبه، قال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة جينادي جاتيلوف، إن «مبادرة الرئيس المصري ورئيس مجلس النواب الليبي لوقف إطلاق النار تشكل أرضية مناسبة لتسوية سياسية للصراع».

بدوره، دعا مندوب تونس لدى الأمم المتحدة المنصف البعتي «أطراف الصراع الليبي إلى الانخراط في حوار يؤدي إلى مصالحة وطنية على ضوء مخرجات عملية برلين وقرارات مجلس الأمن». وشدد، خلال كلمته بالجلسة، على «ضرورة تطبيق حظر الأسلحة المفروض على ليبيا ومنع التدخلات الخارجية في شؤونها».

وفي ذات السياق، أكدت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، أن «إعلان وقف إطلاق النار من جانب مجلس النواب الليبي وحكومة الوفاق خطوة جريئة على طريق تحقيق حلم الشعب بإنهاء العنف».



تونس تعرض استضافة حوار ليبي



إلى ذلك، عرض الرئيس التونسي، قيس سعيّد، أمس ، استضافة حوار وطني ليبي يجمع مختلف مكونات الشعب، في إطار مساعي بلاده لحل أزمة الجارة الشرقية. وأكد سعيّد خلال استقباله وليامز، ثوابت موقف بلاده من الأزمة الليبية.

وشدد على أهمية دور دول الجوار في الدفع نحو إيجاد حل سلمي لهذه الأزمة، مشيراً إلى التنسيق والتشاور القائم بين تونس والجزائر من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا.

وجدد الترحيب باتفاق وقف إطلاق النار ، باعتباره خطوة مهمة نحو إعادة الاستقرار واستئناف العملية السياسية.

كما أعرب مجدداً عن استعداد تونس لمواصلة الوقوف إلى جانب الشعب الليبي من خلال وضع إمكاناتها وخبراتها لتحقيق الاستقرار وإعادة بناء المؤسسات، والمساهمة في إعادة إطلاق العملية السياسية من خلال استضافة حوار وطني يجمع مختلف مكونات الشعب الليبي. (وكالات)