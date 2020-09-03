المفوضية الأوروبية لتركيا: لا أحد يستطيع أن يهددنا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت الولايات المتحدة إعفاء قبرص من القيود المفروضة على نقل واستيراد الأسلحة الدفاعية غير الفتاكة، أمس الأول الثلاثاء، في خضم توتر مع تركيا التي تجري مناورات عسكرية في مياه البحر المتوسط، فيما أكدت المفوضية الأوروبية أنه لا يمكن لأحد «تهديدها» أو «ابتزازها»، في إشارة إلى أنقرة، حسب ما أكد نائب رئيس المفوضية مارغريتيس سشيناس لمحطة يونانية، في حين كشفت تقارير صحفية غربية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سعى لافتعال حادث عسكري مع اليونان؛ بهدف «تعزيز شعبيته»، كان من الممكن أن يؤدي إلى مزيد من التوتر في منطقة شرق المتوسط.وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس: إن وزير الخارجية مايك بومبيو تحدث مع رئيس قبرص نيكوس أناستاسيادس؛ حيث ناقشا تعميق العلاقات الأمنية الثنائية بين الولايات المتحدة وقبرص.وأبلغ الوزير بومبيو الرئيس أناستاسيادس بقراره بالتنازل عن القيود مؤقتاً للسنة المالية 2021 على تصدير وإعادة تصدير وإعادة نقل واستيراد مؤقت لمواد الدفاع غير الفتاكة والخدمات الدفاعية الخاضعة للوائح التجارة الدولية في الأسلحة الموجهة أو الناشئة في قبرص.وأكد الوزير مجدداً دعم الولايات المتحدة لتسوية شاملة؛ لإعادة توحيد الجزيرة كاتحاد فيدرالي ثنائي للمنطقتين والطائفتين، مما سيفيد جميع القبارصة وكذلك المنطقة الأوسع. وتعد خطوة واشنطن صفعة جديدة لأنقرة.من جهة أخرى، أكدت المفوضية الأوروبية أنه لا يمكن لأحد «تهديدها» أو «ابتزازها»، في إشارة إلى تركيا، حسب ما أكد نائب رئيس المفوضية مارغريتيس سشيناس، أمس الأول الثلاثاء، لمحطة يونانية.وأكد المسؤول الأوروبي أن المفوضية جددت تهديدها لتركيا؛ بفرض عقوبات جديدة عليها، على خلفية التنقيب في شرق المتوسط. وقال المسؤول: إن القادة الأوروبيين قرروا منح تركيا «فرصة أخيرة» قبل انعقاد المجلس الأوروبي في 24 و25 سبتمبر/أيلول الحالي؛ حيث ستتم مناقشة إجراءات يمكن اتخاذها بحق أنقرة.



أردوغان أمر بإغراق سفينة يونانية



إلى ذلك، كشفت تقارير صحفية غربية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سعى لافتعال حادث عسكري مع اليونان؛ بهدف «تعزيز شعبيته»، كان من الممكن أن يؤدي إلى مزيد من التوتر في منطقة شرق المتوسط، وقالت صحيفة «دي فيلت» الألمانية في تقرير حمل عنوان «حرب أردوغان المحسوبة»، أن الرئيس التركي طلب من قادة الجيش إغراق سفينة يونانية في شرقي المتوسط. ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية قولها: إن أردوغان اشترط على هؤلاء تجنب مقتل أي شخص في العملية.

وعندما رفض جنرالات الجيش هذا المقترح، طرح أحدهم خياراً آخر؛ وهو إسقاط مقاتلة يونانية، بطريقة لا تقتل الطيار وتتيح له فرصة القفز منها. لكن الجنرالات رفضوا أيضاً هذا المقترح.



تصعيد محسوب لا يصل إلى حد الحرب



ورأت الصحيفة أنه «لو ترك الأمر للرئيس التركي، لكانت قواته قد أغرقت سفينة يونانية منذ فترة، وهو يمكن أن يؤدي إلى وقوع حرب».

وقالت «دي فيلت»: إن أردوغان اتجه إلى هذا الخيار بعد تداعي شعبيته، في تطور يأتي قبل أقل من عامين على انتخابات الرئاسة في تركيا.

ورأت الصحيفة الألمانية أن الرئيس التركي يريد تصعيداً محسوباً لا يصل إلى حد الحرب؛ بل إشعال صراع خارجي؛ لتعزيز شعبيته وليحافظ على بقائه في السلطة، مشيرة إلى أن هذا الأمر يفوق أهمية لدى أردوغان من البحث عن الغاز والنفط في شرقي المتوسط. ( وكالات)