ميركل تؤكد تسميم نافالني.. ودعوات دولية لروسيا لكشف الحقيقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس الأربعاء، تعرض المعارض الروسي أليكسي نافالني للتسميم بمادة «نوفيتشوك»، مؤكدة أنه كان «ضحية جريمة» تهدف إلى «إسكاته»، داعية موسكو للرد على الأسئلة المطروحة في هذه القضية، وتوالت على إثرها الدعوات الدولية المطالبة بكشف الحقيقة، وأعربت كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا عن القلق الشديد، ونددت المفوضية الأوروبية بما وصفته ب«عمل حقير وجبان» استهدف نافالني، فيما أبدت موسكو استعدادها للتعاون مع برلين، متمسكة بعدم وجود أدلة لديها على التسمم.

وقالت ميركل أمام الصحافة، إن نافالني الذي أُدخل إلى المستشفى في برلين، وأثبتت الفحوص أنه تعرّض للتسميم بواسطة مادة عصبية سامة من «نوع نوفيتشوك»، كان «ضحية جريمة» تهدف إلى «إسكاته». وأضافت أن «أسئلة خطرة تُطرح الآن ولا يمكن إلا للحكومة الروسية أن تجيب عليها وينبغي عليها» أن تفعل ذلك.

وأكدت الحكومة الألمانية، استدعائها السفير الروسي لديها، بعدما كشفت الفحوص الطبية التي أُجريت لنافالني في مختبر تابع للجيش الألماني، وجود «دليل قاطع» على أنه كان ضحية تسميم ب«غاز أعصاب من نوع نوفيتشوك». وأضافت في بيان إنها «تدين هذا الاعتداء بأشد العبارات» و«إنه لأمر صادم أن نافالني كان ضحية اعتداء بمادة كيميائية عصبية سامة في روسيا» مطالبةً موسكو بإيضاحات عاجلة.



وقالت الحكومة إن ألمانيا ستُبلغ «شركاءها في الاتحاد الأوروبي وحلف الأطلسي بنتائج التحقيق» مضيفةً أنها «ستناقش رداً مشتركاً ملائماً مع شركائها على ضوء الإعلان الروسي». وتعتزم أيضاً «التواصل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية» التي تمنع استخدام نوفيتشوك.وختمت الحكومة بالقول «نأمل الشفاء التام لنافالني» واستُخدمت هذه المادة السامة ضدّ العميل السابق المزدوج سيرجي سكريبال وابنته يوليا عام 2018 في إنجلترا بحسب السلطات البريطانية، في قضية تسببت بأزمة دبلوماسية بين لندن وموسكو.

وتوالت التنديدات الدولية عقب الإعلان الألماني، ودعت بريطانيا روسيا إلى «قول الحقيقة»، معتبرةً أن «من غير المقبول إطلاقاً» استخدام «سلاح كيميائي محظور».

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب: «من غير المقبول إطلاقاً استخدام هذا السلاح الكيميائي المحظور مرة جديدة»، وأضاف «على الحكومة الروسية أن تقول الحقيقة بشأن ما حصل لنافالني».

وأعرب البيت الأبيض عن «قلقه الشديد» بعد الإعلان عن تسمم نافالني. وكتب المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون أوليوت في تغريدة أن«تسميم نافالني مستهجن تماماً» مضيفاً «سنعمل مع الحلفاء والمجتمع الدولي لمحاسبة الأشخاص المسؤولين في روسيا، حيثما تقود الأدلة، ونقطع التمويل عن أنشطتهم الخبيثة».

ونددت رئيسة المفوضية الأوروبية ب«عمل حقير وجبان» استهدف نافالني، داعية إلى محاكمة مرتكبي هذه الجريمة، وأكد مدير صندوق مكافحة الفساد الذي أسسه نافالني أن وحدها الدولة الروسية قادرة على استخدام غاز أعصاب من نوع نوفيتشوك.

كما دانت فرنسا «الاستخدام الصادم» لغاز الأعصاب في تسميم المعارض «نافالني»، وووصف رئيس حلف الناتو الأمر ب «المثير للصدمة».

وبينما أكدت روسيا عدم عثورها على أي آثار تسمم على «نافالني» قبل نقله لألمانيا، لكنها أعلنت استعدادها التام للتعاون مع ألمانيا بشأن ماحدث لنافالني. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: «إننا مستعدون ومهتمون بالتعاون بشكل تام وتبادل المعلومات حول هذا الموضوع مع ألمانيا»، لكنه أشار إلى أن برلين لم تبلغ استخلاصاتها رسمياً إلى روسيا.

من جانبها، اتهمت وزارة الخارجية الروسية برلين بممارسة «دبلوماسية المذياع» وب«الاستعاضة عن تعاون طبيعي بحملة إعلامية. غير آبهة لآليات التعاون القانونية القائمة».

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن السفير الروسي في ألمانيا الذي تم استدعاؤه إلى وزارة الخارجية الألمانية، طالب بأدلة لكنه لم يحصل على «أي جواب، أي وقائع، أي معلومات». (وكالات)