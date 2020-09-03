شراكة استراتيجية بين «الإعلام الجديد» و«تيك توك»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت أكاديمية الإعلام الجديد، عن شراكة استراتيجية استثنائية فريدة من نوعها مع المنصة الإعلامية الشهيرة تيك توك، دشنتها بتنظيم ورشة عمل افتراضية للمؤسسات الحكومية لتعزيز استفادتهم من مزايا التطبيق في مهام عملهم.

وعقد الجانبان ورشة عمل افتراضية للمؤسسات الحكومية، أمس الأربعاء، شارك فيها أكثر من 100 مشارك يمثلون 50 جهة حكومية محلية منها: مؤسسة دبي للمستقبل وهيئة الطرق والمواصلات بدبي وشرطة دبي والقمة العالمية للحكومات ووزارة الثقافة والشباب ووزارة تنمية المجتمع وشركة أبوظبي للإعلام والمكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة. وهدفت الورشة إلى تعريف المشاركين بتطبيق تيك توك.

وصرح راشد العوضي المدير التنفيذي للأكاديمية: «نحن في الأكاديمية سعداء للغاية لتوقيع الشراكة الاستراتيجية الفريدة من نوعها في المنطقة مع المنصة، خاصة أن هذه الشراكة تصب في صميم سعينا نحو تطوير المحتوى في وسائل الإعلام الرقمي والاجتماعي الحديثة مع الحرص في الوقت ذاته على رعاية وتطوير الأفراد والمنظمات الموهوبة والمهتمة في هذا المجال».

وفي السياق ذاته، أشاد رامي زيدان رئيس قسم الفيديو والمحتوى الإبداعي في تيك توك، بهذه الشراكة الرائدة التي ستمهد لعهد جديد من التعاون الإبداعي بين الطرفين.