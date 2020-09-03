حراك لبناني يجوب الشوارع تحت شعار «من الولادة إلى السيادة»

احتشد محتجون لبنانيون من مختلف المناطق اللبنانية كافة، مساء أمس الأول الثلاثاء، أمام لوحة الجلاء في نهر الكلب شرقي بيروت بعد ظهر أمس، في وقفة رمزية تحت شعار «من الولادة إلى السيادة» في الذكرى المئوية الأولى لإعلان دولة لبنان الكبير.

وطالب المحتجون بضرورة الانتقال من مرحلة الولادة إلى مرحلة السيادة من أجل قيام لبنان الجديد الذي نريده، دولة مدنية، دولة القانون والعدالة الاجتماعية والسلام والحرية، رافضين السلطة القائمة مكررين الشعارات المطلبية السياسية منها: إعادة انتاج السلطة عبر حكومة انتقالية وبصلاحيات استثنائية وإجراء انتخابات نيابية مبكرة.

وتوجهوا إلى المجتمع الدولي مطالبين بمساعدة شعب لبنان في نضاله المحق لاستعادة أرضه وكرامته وعزته وازدهاره من خلال قيام المجتمع الدولي بالعمل الجدي على ضمان حياد لبنان وحريته واستقلاليته عن كل المحاور والحروب الاقليمية والمساعدة على تطبيق الدستور بكل بنوده وكذلك قرارت الأمم المتحدة من قبل مجلس الأمن والمجتمع الدولي، احترام عضوية لبنان في جامعة الدول العربية ودوره الرائد في العالم العربي وبمساعدته دبلوماسياً واجتماعياً وثقافياً، والمساندة في ترسيم واحترام حدود لبنان الدولية البرية والبحرية والجوية ووضعها تحت إمرة القوى الأمنية الرسمية وحدها والمساندة في نزع كل السلاح غير الشرعي وحصره بيد القوى الأمنية الشرعية ومساندة لبنان بالتصدي لمحاولات تغيير هويته وشخصيته ومبادئه، مشددين على العمل لإعلاء دولة القانون وتطوير وتفعيل دولة المؤسسات وتطبيق الشفافية في القطاع العام ومكافحة الفساد.

ومن نهر االكلب توجهت مجموعات الحراك المدني إلى ساحة الشهداء وسط بيروت، وانضمت إليها مجموعات أخرى من بيروت بعنوان«غضب لبنان الكبير»، حمل خلالها المحتجون الأعلام اللبنانية ورفعوا لافتات تعبر عن مطالبهم وعن الحال التي وصلت إليه البلاد على مختلف الصعد الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية، لتنطلق فيما بعد في تظاهرة جابت شوارع بيروت تطالب بحكومة اختصاصيين، لا حكومة حصص وتحاصص.