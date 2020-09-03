دفتر ملاحظات ورقي يتحول إلى جهاز لوحي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طور مهندسو جامعة بوردو الفرنسية، تقنية جديدة تعمل على تحويل الأوراق في دفتر الملاحظات أو لوحة المفاتيح إلى جهاز لوحي، من خلال طلائه بجزيئات عالية «الفلورة»، يسمح لها بطباعة طبقات متعددة من الدوائر على الورق، من دون جعل الحبر يتلطخ من طبقة أخرى.

وقال رمسيس مارتينيز، الأستاذ المساعد في كلية بوردو للهندسة الصناعية وكليتي ويلدون وبيرديو للهندسة الحيوية: «هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها عرض جهاز إلكتروني يعمل بالطاقة الذاتية على الورق».

وأضاف أن هذه التقنية ستسهل تفاعل المستخدم مع تغليف المواد الغذائية، للتحقق ما إذا كان الطعام آمناً للاستهلاك، أو لتمكين المستخدمين من التوقيع على الطرود، والتأكد من صاحب الطرد.